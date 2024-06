Corriere dello Sport: “C’è Marconi per la difesa del Pescara. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato di C e su Marconi che piace al Pescara.

Si registrano passi avanti per l’arrivo di nuovi soci nel Pescara. C’è stato un avvicinamento fra il presidente Daniele Sebastiani e l’imprenditore laziale Rosettano Navarra che si sono incontrati due giorni fa. Potrebbero esserci novità. L’ex dirigente del Pontedera prenderebbe il 20% delle azioni, con l’obiettivo poi di aumentare nel tempo la sua partecipazione azionaria. In queste ore Navarra sta analizzando le carte.

Restano comunque aperti anche discorsi con almeno due cordate straniere, ma in queste ore la trattativa con Navarra sembra poter decollare. Se si avrà un budget all’altezza si proverà a chiudere con Attilio Tesser. Ma si potrebbe puntare anche su un emergente con l’ex capitano biancazzurro Ledian Memushaj in pole. Sempre in piedi le ipotesi Giorgio Gorgone e Massimo Brambilla. Sul fronte mercato per la difesa la prima scelta è l’ex Palermo Ivan Marconi. Piace anche Davide Guglielmotti.

ALTRE PANCHINE DI C – La Pergolettese ha confermato il tecnico Giovanni Mussa. Fra le altre riconferme, in Serie C, quelle di Giovanni Lopez all’AlbinoLeffe, Cristian Soave al Caldiero, Cristian Serpini al Carpi, Raffaele Di Napoli alla Cavese, Giuseppe Raffaele al Cerignola, Fabio Gallo all’Entella, Gaetano Fontana al Latina, Arnaldo Franzini al Lumezzane, Giacomo Modica al Messina, Alessandro Formisano al Perugia, Fabio Prosperi alla Pianese. Domani il Padova presenta Matteo Andreoletti.