Corriere dello Sport: “Brunori: ora, oltre al Genoa, si muove anche l’Empoli. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Eusebio Di Francesco (54) è praticamente l’allenatore del Venezia. Non lo è ufficialmente e non potrà esserlo fintanto che la neopromossa e il Torino non avranno trovato il punto d’incontro per liberare Paolo Vanoli (51), il prescelto dai granata per la loro panchina: si è discusso molto sulla clausola con il Venezia determinato a incassare la cifra stabilita da 1 milione di euro. Di Francesco ha ascoltato anche l’Empoli nelle ultime 24 ore, tornato con forza e forse con più argomenti di prima per provare a strapparlo ai lagunari. Ma la decisione è presa: DiFra alla fine ribadisce la scelta in favore del club che si è mosso per primo e con tantissima voglia. E questo ha colpito il tecnico abruzzese al di là dell’immeritata retrocessione con il Frosinone: se un club sceglie un allenatore non lo fa per un risultato, ma per le idee e il progetto. Questo è stato quanto ha fatto il direttore sportivo Filippo Antonelli e l’ex tecnico del Frosinone si è trovato proprio sugli aspetti progettuali e di campo. Biennale da circa un milione, mancano solo le firme.

L’HELLAS CI PROVA. Il Verona – sempre sulle tracce di Grigoris Kastanos (26) della Salernitana – affina la strategia per riportare in Italia Ante Rebic (30). L’attaccante croato, legato al Besiktas da un altro anno di contratto, potrebbe quindi provare a interrompere con un dodici mesi di anticipo il suo accordo (a fronte di un indennizzo economico), per poi firmare con l’Hellas da calciatore svincolato. L’ex Milan sarebbe anche nel mirino del Como, ma i veneti hanno intenzioni serie tanto che i contatti con l’entourage dell’ex Viola sono costanti. Non si escludono in ogni caso altre soluzioni, visto che Rebic può vantare ancora tanti estimatori in serie A e all’estero.

DUELLO. Nome nuovo per il Lecce. Il club giallorosso ha puntato Kialonda Gaspar (26), difensore angolano del Estrela Amadora, già in orbita Cagliari e segnalato tempo fa da alcuni intermediari. Entrambe le società devono rafforzare il reparto arretrato e, da quanto trapela, sono pronte quindi a sfidarsi fino all’ultimo per il roccioso calciatore che tanto piace anche in Germania. Intanto il Como pensa ad una nuova offerta per Stefano Sensi (28), dopo quella su base annuale presentata nelle scorse settimane, ma non ancora accettata dal giocatore. Nei piani del club di Cesc Fabregas (37), infatti, potrebbe esserci un rilancio che prevede un’opzione per un’altra stagione, al verificarsi di determinate condizioni. Di certo gli elogi pubblici del tecnico spagnolo per il centrocampista confermano la volontà dei lariani di centrare presto l’obiettivo di mercato. «Mi piace, è un giocatore fortissimo – le parole dette recentemente da Fabregas su Sensi – Lo seguivo già da quando era all’Inter con Conte». Daniel Boloca (25) del Sassuolo, accostato pure all’Empoli, si conferma comunque un piano alternativo e ugualmente moto ben considerato.

LA DEA SPINGE. Da Como a Bergamo, dove l’Atalanta ha sempre intenzioni molto serie per Nicolò Zaniolo (24): l’idea del club nerazzurro è quella di proporre un prestito con riscatto al Galatasaray, che ha registrato da tempo la volontà dell’attaccante di rientrare in Italia. La vicenda, ovviamente, è seguita con interesse dalla Fiorentina, storica estimatrice del ragazzo. Tornando agli allenatori, per il post Davide Nicola (51) i toscani pensano sempre a William Viali (49) e Marco Giampaolo (56). Sebastiano Esposito (21) è invece uno dei nomi per l’attacco insieme a Matteo Brunori (29): il goleador del Palermo, sui taccuini anche del Genoa, è segnalato al passo d’addio.