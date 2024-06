Gds: “Di Francesco vuole prendersi il Palermo. A Dionisi il compito di valorizzarlo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e su Di Francesco.

La prima stagione di Federico Di Francesco a Palermo non è stata all’altezza delle aspettative. Acquistato dal Lecce con la speranza che potesse trascinare la squadra verso la Serie A, ha invece avuto un ruolo secondario, giocando solo 47 minuti nelle tre gare dei play-off. Nonostante ciò, il club rosanero e lo staff tecnico continuano a riporre fiducia in lui per la stagione 2024/25.

Analisi della Stagione 2023/24

Minutaggio Limitato e Ruolo Secondario:

Di Francesco ha giocato solo 47 minuti nei play-off, un tempo ridotto per un giocatore del suo calibro. In campionato ha totalizzato 36 presenze (33 in campionato e 3 ai play-off) segnando 5 gol, il secondo miglior dato della sua carriera dopo gli 8 gol realizzati con il Lanciano nel 2015/16. Tuttavia, queste marcature sono state distribuite in sole tre fasi della stagione, evidenziando una certa discontinuità.

Adattabilità e Versatilità:

Di Francesco ha dimostrato duttilità, giocando in vari ruoli, ma non sempre con successo. Con Corini, nel modulo 4-3-3 e 4-2-3-1, è stato più efficace, mentre nel 3-5-2 di Mignani, dove è stato impiegato come mezzala, non è riuscito a esprimersi al meglio. Questa posizione lo ha penalizzato sia in attacco, dove era troppo lontano dalle punte, sia in difesa, dove non ha potuto sfruttare al massimo le sue capacità di lettura del gioco.

Aspettative per la Stagione 2024/25

Ruolo Cruciale:

Di Francesco è destinato a essere uno dei punti fermi della squadra per la prossima stagione. Con 158 presenze in Serie A, è uno dei giocatori con più esperienza nel Palermo. La fiducia del club indica che avrà un ruolo centrale nell’undici titolare e sarà chiamato a guidare la squadra verso la promozione.

Importanza del Modulo

Il nuovo tecnico, Dionisi, avrà il compito di trovare la posizione giusta per Di Francesco, che può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, escluso quello di prima punta, e anche come trequartista. Nel 4-3-3 e 4-2-3-1 ha già dimostrato di poter essere incisivo, mentre nel 4-3-1-2 potrebbe formare una coppia d’attacco, sebbene non sia particolarmente efficace nel gioco aereo.

Contributo in Fase Offensiva

Oltre a migliorare la sua capacità realizzativa, Di Francesco dovrà aumentare il numero di assist, avendone registrati solo due nella stagione 2023/24. Partecipare al ritiro con la squadra sin dall’inizio, cosa che non è accaduta l’anno scorso poiché è arrivato l’ultimo giorno di mercato, potrebbe aiutarlo a integrarsi meglio e a trovare la giusta intesa con i compagni.

Di Francesco ha davanti a sé una stagione cruciale per dimostrare il suo valore e per aiutare il Palermo a raggiungere l’obiettivo della promozione in Serie A. La fiducia del club e dello staff tecnico, unita alla sua esperienza e versatilità, saranno fondamentali per il suo successo e per quello della squadra. Toccherà a Dionisi trovare la formula giusta per valorizzare al meglio le qualità di Di Francesco e per massimizzare il suo contributo in campo.