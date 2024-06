Gds: “Palermo: aumentano le pretendenti per Brunori, Aurelio in uscita”

Mercato. Le richieste di informazioni per il capitano rosanero arrivano da Serie A e B, mentre per il terzino sinistro c’è aria di divorzio

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo e sul futuro di Brunori, ma non solo. Anche Aurelio a rischio partenza.

Matteo Brunori è diventato il pezzo pregiato del mercato del Palermo, attirando l’interesse di numerose squadre sia di Serie A che di Serie B. Le recenti pretendenti includono Pisa, Brescia, e Verona, che si aggiungono a Sassuolo e Genoa, mentre Lecce ed Empoli rimangono più defilate al momento. Nessuna offerta concreta è stata ancora presentata, ma il Palermo osserva attentamente i movimenti. Se dovesse esserci un rilancio, il prezzo di 5-6 milioni di euro chiesto dalla società potrebbe aumentare, offrendo al club un sostanzioso tesoretto da reinvestire.

Aurelio: Possibile Addio

Un altro giocatore destinato a lasciare il Palermo è Aurelio. Il suo rendimento nella stagione appena conclusa non è stato all’altezza delle aspettative rispetto al 2022/23. Con un contratto fino al 2027 e destinato a diventare un “over” nel prossimo campionato, il Palermo cercherà una soluzione a titolo definitivo o in prestito. Il primo nome per sostituirlo è Cacace dell’Empoli, ma al momento non ci sono stati contatti concreti.

Segre: Una Pedina da Trattenere

Il direttore sportivo De Sanctis è determinato a trattenere Jacopo Segre, che interessa a Pisa e Lecce. Segre non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2025. Il prolungamento del contratto, su cui la dirigenza sta lavorando, potrebbe chiudere ogni trattativa.

Possibili Acquisti

Sebastiano Esposito: Il giocatore rientrato all’Inter dopo il prestito alla Sampdoria è il primo nome in entrata. Tuttavia, Empoli e Sassuolo, dove Berardi e Laurienté potrebbero partire, sono anch’essi interessati.

Mendes e Caligara: Entrambi in uscita dall’Ascoli, Mendes è nel mirino di Brescia e Antalyaspor, mentre Caligara interessa alla Sampdoria.

Luca Mazzitelli: Le riflessioni su Mazzitelli sono in standby fino a quando il Frosinone non definirà il nuovo allenatore e le prospettive per la stagione 2024/25.

Ferrari: Resta il profilo in cima alla lista per la difesa, ma le pretendenti non mancano sia dalla Serie A che dall’estero.

Situazione Attuale e Strategie

Il Palermo si trova in una fase di transizione, con diverse trattative in corso sia in uscita che in entrata. La gestione oculata delle risorse e la capacità di trattenere i giocatori chiave come Segre saranno fondamentali per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. La dirigenza dovrà bilanciare le cessioni con acquisti mirati per rafforzare la rosa, mantenendo al contempo un occhio vigile sulle opportunità di mercato.