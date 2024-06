Euro 2024, Italia-Albania: invasione di campo nei minuti finali (VIDEO)

Invasione di campo avvenuta in Italia-Albania, partita della prima giornata del Girone B degli Europei 2024 terminata 2 a 1 per gli azzurri. Nei minuti finali della gara un tifoso è entrato in campo con la bandiera dell’Albania. Dopo essere inciampato, l’invasore è stato poi bloccato e portato via dagli steward.

Continue Reading