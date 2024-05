Europa League: Lookman scatenato, Atalanta a 45 minuti dall’impresa. All’intervallo Leverkusen sotto 2-0

All’Aviva Stadium di Dublino l’Atalanta è in vantaggio per 2 a 0 nella finale di Europa League. I bergamaschi vanno a riposo con un preziosissimo e pesantissimo doppio vantaggio, siglato da Lookman, che coglie di sorpresa il Bayer Leverkusen. 45 minuti perfetti da parte degli uomini di Gian Piero Gasperini, trascinati da una prestazione sin qui impeccabile del classe ’97. All’11’ Koopmeiners imbuca in area di rigore per l’inserimento di Zappacosta, il quale mette in mezzo per l’undici della Dea che è bravo ad anticipare Palacios e a depositare alle spalle di Kovar. Al 26′ Lookman salta con un tunnel Xhaka nei pressi dell’area difensiva dei tedeschi e spedisce il pallone sul palo opposto. Nel secondo tempo l’Atalanta dovrà difendere il doppio vantaggio per scrivere la pagina più gloriosa della sua storia.

