Europa League: trionfa l’Atalanta, Lookman stende 3-0 il Leverkusen in finale. Impresa storica!

L’Atalanta ha appena scritto la pagina più importante della sua storia. All’Avis Stadium di Dublino i bergamaschi travolgono 3 a 0 il Bayer Leverkusen e vincono l’Europa League. La tripletta di Lookmann consegna a Gian Piero Gasperini il suo primo trofeo sulla panchina della “Dea”.

All’11’ Koopmeiners imbuca in area di rigore per l’inserimento di Zappacosta, il quale mette in mezzo per l’undici della Dea che è bravo ad anticipare Palacios e a depositare alle spalle di Kovar. Al 26′ Lookman salta con un tunnel Xhaka nei pressi dell’area difensiva dei tedeschi e spedisce il pallone sul palo opposto. Nel secondo tempo un altro grande gol dell’attaccante dei bergamaschi mette ko i campioni di Germania, che non perdevano esattamente da 51 partite consecutive.

Traguardo memorabile per l’Atalanta che corona, nel migliore dei modi, il fantastico lavoro svolto da Gian Piero Gasperini in questi otto anni. Da quando l’allenatore ex Palermo siede sulla panchina della “Dea”, la squadra nerazzurra ha ambito a palcoscenici prestigiosi mettendo, spesso, in difficoltà potenze europee come il Liverpool, eliminato ai quarti di finale di Europa League.