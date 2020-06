“Usiamo sempre la mascherina, anche di quelle fatte in casa, a più strati, che hanno una efficienza simile a quella delle mascherine chirurgiche. Non fate capannelli, uscite solo se necessario. Non guardiamo il Dpcm cercando di sfuggire le norme, di fregarlo, perché significa fregare noi e i nostri cari. E’ giusto riprendere le attività, ma teniamo sempre a mente che il virus sta là fuori e fa il suo mestiere di contagiare la persone”. “La fase 2 dal punto di vista epidemiologico non è cambiata rispetto alla fase 1 – ha concluso – il rischio è lo stesso e per garantire il distanziamento fisico dobbiamo necessariamente limitare i nostri spostamenti”. Queste le parole dell’epidemiologo Pierluigi Lopalco, rilasciate durante una diretta su “Facebook” in merito l’emergenza Coronavirus.