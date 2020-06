Il Livorno non sta vivendo un periodo affatto piacevole, la squadra amaranto rischia di non essere iscritta al prossimo campionato di Serie B. Infatti secondo quanto riporta “Tuttosport” la scadenza per l’iscrizione è prevista per il prossimo 20 giugno, ma dopo il fallimento della trattativa tra Spinelli e Yousif, la situazione si fa complicata. Il patron continua a dichiarare di voler lasciare il Livorno il 30 giugno, in più la classifica non è delle migliori. La mancata iscrizione al campionato è un rischio concreto.