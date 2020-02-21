Dopo il caso di Coronavirus registrato in Lombardia, il Comitato Reg. Lombardia – Delegazione di Lodi ha decisione di sospendere le partite dei seguenti campionati di Lodi:
“I CAMPIONATI LOCALI DI SECONDA CATEGORIA GIR. O, TERZA CATEGORIA GIR. A e GIR. B e JUNIORES PROVINCIALE GIR. A: VENGONO ANNULLATI.
I CAMPIONATI PROVINCIALI DI GIOVANISSIMI U15 E U14 E ALLIEVI U17 E U16: VENGONO ANNULLATI. L’INCONTRO PROGRAMMATO PER SABATO 22 FEBBRAIO A BORGHETTO LODIGIANO E DEDICATO ALLE TESSERATE 2008, 2009, 2010 E 2011: VIENE ANNULLATO. LE NUOVE DATE VERRANNO RESE NOTE SUL PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE. PER I CAMPIONATI REGIONALI MONITORARE LE NOTIZIE DEL C.R. LOMBARDIA”.