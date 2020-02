C’è una novità per quanto riguarda il match di domenica tra Licata e Palermo. Solitamente le partite dei rosanero vengono trasmesse su Eleven Sports, e spesso la piattaforma in questione non ha soddisfatto a pieno i tifosi, visto che a più riprese questi ultimi non hanno risparmiato critiche dovute a dei blocchi della visione. Una notizia che potrà far piacere dunque a qualcuno che non è abbonato alla piattaforma di Eleven Sports o che semplicemente vuole provare un altro metodo di visione, è che la gara tra Licata e Palermo sarà trasmessa anche da “LiveNow.com“. Il singolo evento infatti, sarà acquistabile, previa registrazione, a QUESTO link al costo di 2,99 euro.