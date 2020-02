Novità circa l’interessamento di Lotito rispetto al Catania. Secondo quanto riporta “Tuttocalciocatania.com”, al momento non ci sarebbe nulla di concreto in tal senso. L’ipotesi, però, potrebbe prendere consistenza nei prossimi mesi ed eventualmente in un’ottica collaborativa sul piano economico sotto forma di sponsorizzazioni. Si tratterebbe, comunque, di una collaborazione marginale.