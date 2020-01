«Volevo ringraziare tutti per i messaggi ricevuti, grazie di cuore, sono parole sentite le mie perchè ormai mi conoscete. Grazie a tutti per il sostegno» Queste le parole di Francesco Lodi, centrocampista ormai ex Catania appena arrivato alla Triestina, rilasciate in un video Instagram alla fan page ufficiale del giocatore. Di seguito il video del giocatore: