Carlo Ancelotti sembrava aver risolto ogni problema con l’arrivo all’Everton, invece secondo quanto riporta “Spazionapoli.it” sembra non sia scattato un buon rapporto tra i giocatori e il tecnico italiano. Infatti il giornalista Dominic King, reporter del Daily Mail, attraverso il suo account Twitter ha fatto sapere che alcuni giocatori si siano lamentati del tecnico italiano per averli limitati. Di seguito il tweet e la sua traduzione:

“Si racconta che i giocatori dell’Everton sentono che Carlo Ancelotti “sta limitando l’impatto di alcuni calciatori” e che una parte della squadra è tornata da Duncan Ferguson domenica sera dopo la sconfitta ad Anfield. Questi giocatori, per dirla in parole povere, sono abbastanza sfrontati”.



So there is story about Everton’s players feeling that Carlo Ancelotti “is limiting the impact of certain individuals” and that some of the squad had a go back at Duncan Ferguson on Sunday evening after the capitulation at Anfield. These players, to put it mildly, have a cheek

— Dominic King (@DominicKing_DM) January 8, 2020