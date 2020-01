«Il mio cuore dice dodici punti, anche se non sarà semplice. Su una cosa sono certo, sicuramente le giocheremo per vincerle a viso aperto come abbiamo sempre fatto nella speranza di fare bottino pieno». Queste le parole dell’allenatore dell’Fc Messina, Ernesto Gabriele” rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta del Sud” in merito alle sfide contro Palmese, Corigliano, Biancavilla e Palermo.