Nel corso della trasmissione “Il gioco è fatto” a Tv di Prato è intervenuto l’avvocato Luigi Barbiero, coordinatore della LND, soffermandosi sull’emergenza Cornavirus e la possibile data in cui far riprendere i campionati. Di seguito le sue dichiarazioni riportare da “pugliasport.news”: «Le preoccupazioni ovviamente adesso sono ben altre rispetto a quelle del calcio e della conclusione dei campionati. Stiamo vivendo la settimana decisiva per il dilagarsi del contagio ed è quella la priorità d tutti. A oggi l’attività è sospesa fino al 3 aprile. Saremmo però pronti e orgogliosi di riprendere l’attività e concludere l’annata perché innanzitutto vorrebbe dire aver, se non sconfitto, almeno limitato molto questo virus che sta mettendo tutti in ginocchio e secondariamente perché potremmo così avere delle classifiche che avrebbero il conforto del campo. Sforare la data del 30 giugno per concludere la stagione? Lo ha detto il presidente federale Gravina: la stagione va terminata, se ci saranno criticità particolari e i tempi fossero stretti, ci sarà la possibilità di valutare uno sforamento della data limite del 30 giugno. Questa ipotesi sarà affrontata con attenzione se ce ne fosse la necessità. Prendendo atto di ciò che succede, la nostra organizzazione è in grado di trovare le soluzioni perchè la stagione si concluda regolarmente. Come L.N.D. e Serie D abbiamo fin dall’inizio detto che i campionati vanno portati al termine: non è nell’ottica e nella logica delle cose non riprendere l’attività».