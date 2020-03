Manca soltanto l’annuncio ufficiale. Secondo quanto raccolto dalla redazione di “SkySport”, gli Europei sono rinviati al 2021. È finita da poco una delle riunioni in call conference previste per oggi, ce ne saranno altre e poi già in giornata è attesa l’ufficialità. Questo permetterà alle leghe europee di provare a terminare i campionati locali in estate. Vale anche per la Serie A, il piano è di riprendere tra maggio e giugno, appena finirà l’emergenza Coronavirus.