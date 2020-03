Morten Thorsby, giocatore della Sampdoria, colpito dal Coronavirus, ha rilasciato un intervista per il “Leeuwarder Courant”, raccontando i suoi primi giorni di quarantena e il suo stato di salute attuale. Di seguito alcune delle sue parole: «Sta andando abbastanza bene. Ho mal di testa, un po’ di febbre e qualche dolore muscolare: sintomi da influenza lievi. È più fastidioso stare a casa, perché non si può uscire. Il virus è stato trovato in nove giocatori della Sampdoria e siamo tutti in quarantena. Il club si occupa della spesa. Qui c’è meno caos che nel Nord Italia, la gente lotta davvero lì. Fortunatamente, le misure adottate dal Governo sono seguite con grande rigore dagli italiani. All’inizio era un problema perché qualche settimana fa molti non ascoltavano. C’erano persone che uscivano e dovevano essere messe in quarantena. Abbiamo visto tutti quanto velocemente si è diffuso il virus. Ho notato che la mia resistenza è diminuita un po’ questa settimana.