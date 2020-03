Moltissime attività si sono fermate in Italia per via del Coronavirus, tra queste anche lo sport che aspetta di capire quando poter ripartire. Il Ministro Vincenzo Spadafora, intervenuto a “La Vita in Diretta”, ha parlato della possibile ripresa, ma non solo: «Per la fine del mese e l’inizio di aprile ci aspettiamo che le misure intraprese nel corso dell’ultima settimana possano iniziare a far vedere i propri effetti, a quel punto si valuterà con il passare del giorni quali tipo di iniziative intraprendere per tornare gradualmente alla normalità. Il mondo dello sport professionistico è in difficoltà, ma il nostro sguardo è rivolto anche nei confronti delle tante società dilettantistiche. Ad emergenza finita lanceremo un piano straordinario di interventi nei confronti dello sport di base, promuovendo nuove attività e campi estivi. Le società dilettantistiche avranno un contributo economico visto l’ottimo lavoro svolto storicamente per lo sviluppo dei nostri ragazzi».