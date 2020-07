Come riferisce “Livorno24.com”, dagli studi dell’emittente tv Telecentro2, ha fatto il punto della situazione il presidente del club Aldo Spinelli: «Ciò che si legge sulla stampa sono solo invenzioni giornalistiche, non esistono trattative né con gli argentini, né con gli americani. Stiamo valutando proposte pervenuteci da soggetti che non hanno niente a che vedere con le cordate descritte sui giornali, ma fino a che non ci sarà nero su bianco non uscirà niente allo scoperto. In questi giorni si è presentato un imprenditore fortemente interessato a chiudere la trattativa, di cui abbiamo riscontrato solidità economica, che ci ha chiesto di rimanere alla guida della società ancora per un anno, ma stiamo prendendo in considerazione anche altri soggetti. Chi è interessato a rilevare il Livorno deve rivolgersi al sottoscritto, non al sindaco».