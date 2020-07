Cinquanta minuti di trotto contro la Sampdoria, poi nove minuti contro il Milan che hanno confermato il bluff dell’ex rosa Javier Pastore. Le ultime quattro partite le ha viste dalla panchina, senza neanche entrare un minuto. Il Flaco è tornato? Sì, ma il solito visto nella capitale. Quello che alla Roma nel bilancio pesa 13 milioni di euro a stagione, quello pagato 24,6 milioni due anni fa e che lo rende uno dei peggiori acquisti della storia del club. Probabilmente Fonseca, come riporta “Corrieredellosport.it”, proverà a dargli qualche altro minuto in campo, non per merito ma per necessità di far riposare gli altri giocatori. A fine stagione poi si tireranno le somme: la Roma aspetta la famosa offerta dalla Mls, con l’Inter Miami di Beckam disposta a pagargli lo stipendio ma non il cartellino. La Roma starebbe pensando anche alla soluzione MKhitaryan-Arsenal, vale a dire una rescissione tra le parti che eviterebbe al club giallorosso di pagare i famosi tredici milioni per altri tre anni.