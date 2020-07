Dopo aver archiviato il primo turno, adesso è tempo di iniziare i quarti di finale di Serie C con in palio le semifinali in vista della promozione in Serie BKT per la stagione 2020/2021. Sono quattro le gare in programma questa sera che a causa dell’emergenza sanitaria saranno a gara secca, perciò match singolo da dentro o fuori per le otto pretendenti alla serie cadetta. Uscirà dai playoff la quarta squadra promossa dopo le tre promozioni dirette, quest’anno chiuse in anticipo, e che ha visto festeggiare Monza, Vicenza e Reggina. Delineati poi gli accoppiamenti in semifinale, la vincente di Bari-Ternana se la vedrà con la vincente di Carrara-Juventus U23 mentre l’altra sarà Carpi e Novara vs Reggiana/Potenza.