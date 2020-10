Mohamed Salah è un protagonista assoluto del Liverpool per le sue gesta in campo ma lo è altrettanto fuori dal rettangolo verde di gioco.

Salah da sempre è promotore di attività benefiche e di supporto alle persone più bisognose del mondo. Ad esempio ha finanziato la costruzione di un centro medico e una scuola per ragazze in Egitto due anni fa.

E’ successo che Salah, il quale si era fermato in una stazione di servizio nelle vicinanze di Anfield dopo la vittoria per 3-1 sull’Arsenal, si è reso conto di un gruppo di ragazzi che stava molestando verbalmente il senzatetto: “Mo è stato meraviglioso quanto lo è per il Liverpool in campo – le parole di Craig – ha sentito cosa mi stavano dicendo, poi si è rivolto a loro e ha detto: ‘Potreste essere al suo posto fra qualche anno’. E così si sono allontanati. Ho capito di non avere le allucinazioni solo quando mi ha incredibilmente consegnato 100 sterline”.