Questa notte circa 65 ospiti del centro di accoglienza agrigentino al Villaggio Mosè, per lo più tunisini, come riporta “Gds.it”, hanno dato vita a una vera e propria rivolta, lanciando contro le forze dell’ordine estintori, reti dei letti, parti di finestre mandate in frantumi, pietre e altri oggetti di ogni genere.

È divampato anche un incendio dopo che i migranti hanno dato fuoco ai materassi tentando di lanciarli addosso ai poliziotti. Alcuni sono riusciti ad allontanarsi dal centro dove erano sottoposti alla quarantena. Feriti 3 agenti del Reparto mobile di Palermo.

