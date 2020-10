Si è verificato un piccolo giallo che riguarda Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter al momento in ritiro con l’Under 21 di Nicolato.

Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport” il calciatore ieri è risultato negativo al Coronavirus dopo essere stato sottoposto al tampone, Bastoni era stato testato anche lunedì risultando positivo. Il tampone al calciatore sarà ripetuto questa mattina e i risultati si dovrebbero avere nel pomeriggio.

In caso di positività bisognerà testare tutti i membri del gruppo squadra dell’Inter e quelli della Lazio. Un problema non di poco conto, visto che alcuni calciatori delle due squadre sono impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali.