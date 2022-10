Intervenuto in occasione del “Palermo Football Summit” Pasquale Marino ha rilasciato le seguenti parole:

«Baldini? Bisogna essere dentro per giudicarle le cose, da fuori non si sanno le cose come sono andate. L’importante che sia Baldini che il Palermo abbiano una squadra. City Group? Sicuramente vista la situazione e la crisi nel mondo, avere una società così forte è importante. È basilare. Si sono presentati con umiltà senza fare proclami di alcun genere dicendo che devono prima confermarsi nella categoria senza illudere le persone e questo dimostra quanto siano seri».