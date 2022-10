Intervenuto in occasione del “Palermo Football Summit” Pasquale Marino ha rilasciato le seguenti parole:

Catania? Ogni tanto serve ripartire da zero. Spero possa ripetere quanto fatto dal Palermo, che rinato e adesso è tornato in B. Prospettive per il calcio siciliano? È un periodo molto brutto soprattutto a livello economico. Dispiace che diverse città come Trapani, Siracusa e Messina sia in crisi. Bisogna ripartire dai settori giovanili, per provare a ripartire con le idee giuste.