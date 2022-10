Intervenuto in occasione del “Palermo Football Summit” Pasquale Marino ha rilasciato le seguenti parole:

«C’è stata un po’ di delusione per come è andata a finire. È nata una società forte riuscita a riportare il Palermo in B e sicuramente il prossimo anno potrà tornare in A. Da siciliano penso che era molto bello vedere quando in massima serie c’erano tre squadre siciliane, aldilà della rivalità sportiva. Erano anni felici per la nostra terra».