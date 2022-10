Intervenuto in occasione del “Palermo Football Summit” Andrea Mandorlini ha rilasciato le seguenti parole:

«Corini? Eugenio conosce bene sia la categoria che la piazza, credo sia la persona giusta per questa squadra. Il campionato è difficile, bisogna stare sempre sul pezzo perché le cose possono cambiare in fretta,. Però il Palermo ha una buona società dietro. Mi permetto di salutare Soleri, l’ho avuto come giocatore ed è molto importante. Sono contento che sia venuto qua e si stia ritagliando il suo spazio. Segreti per far bene in B? Difficile dire quali siano. È un campionato lungo con squadre dagli obiettivi importanti. Non bisogna mai abbattersi e cercare la continuità. In un campionato così difficile anche un pareggio risulta determinante».