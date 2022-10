Intervenuto in occasione del “Palermo Football Summit” Andrea Mandorlini ha rilasciato le seguenti parole:

«Giovanni è un grande dirigente, abbiamo un buon rapporto. Gli auguro di fare benissimo a Palermo, come ha fatto in tutte le piazze. È un bene per il Palermo la sua presenza. City Group? Ormai tante società italiane sono diventate straniere, ben vengano. Il loro ingresso è molto importante. Spero riporti il Palermo dove merita».