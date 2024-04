Iran, portiere della nazionale abbraccia tifosa: strattonato dalla sicurezza e poi sospeso (VIDEO)

Il portiere della nazionale iraniana Hossein Hosseini, è stato strattonato dagli agenti di sicurezza e poi spinto fuori dal campo durante un match di campionato, mentre gli spettatori prendevano le sue parti e urlavano “senza vergogna”. L’estremo difensore della nazionale ha abbracciato una tifosa entrata in campo per salutare il suo beniamino.

Hosseini è stato successivamente convocato dalle autorità iraniane per spiegare perché ha abbracciato la donna, visto che mostrare intimità tra sessi opposti in pubblico è proibito in Iran. Il gesto gli è costato la squalifica per una partita ed anche una multa di 4400 euro.

🇮🇷In an act of bravery, Esteghlal's GK, Hossein Hosseini, just hugged a female fan who invaded the pitch and ran towards him.

However, because of a simple hug, the Islamic Republic’s repressive security forces intervened and confronted the GK.pic.twitter.com/6CkszMDgDf

