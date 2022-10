Pietro Lo Monaco è intervenuto nel corso del “Palermo Football Summit” rilasciando le seguenti parole sul Palermo attuale:

«Nuovo Palermo? È un altro mondo rispetto ai presidenti viscerali, oggi il calcio è cambiato. Oggi fare calcio comporta degli esborsi pazzeschi e avere alle spalle un gruppo come il City Group capace di supportare i progetti è sicuramente importante. Oggi il Palermo nella galassia City penso che possa fare da volano per quelli che saranno dei traguardo soddisfacenti. Non dimenticate che il Palermo ha fatto il triplo salto in tre anni e questo fa onore anche alla vecchia società. Il fatto di essersi garantito una presenza all’interno di questa holding è sicuramente un buon viatico per il futuro. Gli investitori stranieri non è facile che mettano soldini facili. Il fatto che abbiano scelto Palermo è perché Palermo ha potenzialità pazzesche, come la serie A o un ruolo in campo europeo. Chi ha investito ritengo che abbia visto queste cose. Se ci vorranno due anni o tre anni poco importa, l’importante è crederci e avere un progetto serio. Non è facile cambiare tutto in corso d’opera. Il Palermo si trova in difficoltà solo per questo. Ma la proprietà e la piazza hanno le qualità per ambire a cose importanti».