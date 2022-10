Pietro Lo Monaco è intervenuto nel corso del “Palermo Football Summit” raccontando un retroscena su Kyle Lafferty.

«Ho trattato con Andrea D’Amico per l’arrivo di Lafferty. A Zamparini gli ho detto che poteva venire ad una sola condizione, prestito gratuito con diritto di riscatto, perché io una lira non la spendo per un giocatore che non conosco. Lui si alzò, se ne andò, dopo un po’ è tornato e mi ha detto: “Pietro, ho parlato con Laura. Gli ho chiesto che sensazioni ti da il nome Lafferty? Mi ha detto “Positive, prendilo”. Io e D’Amico ci siamo guardati in faccia, non potevamo crederci. Aveva chiesto alla sua compagna, al quale riconosceva qualità divinatorie che sensazioni gli dessero il nome del calciatore. Ovviamente non lo presi, ho fatto saltare l’operazione, ma lui lo ha preso l’anno dopo in B, era tosto».