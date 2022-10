Pietro Lo Monaco è intervenuto nel corso del “Palermo Football Summit” rilasciando le seguenti parole sul Palermo attuale:

«È anche vero che quest’anno si è partiti un po’ troppo tardi con la programmazione, oltre al fatto che si era partiti in un senso, poi improvvisamente è cambiato tutto e non è facile mettere in piedi un nuovo assetto. I miei tre mesi e mezzo in questa piazza non li dimenticherò mai, ho avuto un rapporto simbiotico con questa tifoseria in quel poco tempo. Il calore della gente e la passione con cui segue la propria squadra non la potrò dimenticare. È un pubblico che merita. Lo merita anche il meridione, se pensiamo che fino a 9 anni fa la Sicilia aveva 3 squadre in serie A. Adesso solo il Palermo in B e il Messina in C mantengono il vessillo della Sicilia nel professionismo. Ci auguriamo che anche il Catania con questa proprietà nuova possa risalire e rappresentare la Sicilia nel calcio che conta».