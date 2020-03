Nonostante il drammatico periodo, l’Italia non esita ad offrire il proprio aiuto in ulteriori situazioni d’emergenza. Zagabria, capitale della Croazia, è stata colpita dal terremoto e si è ritrovata sommersa tra le macerie. Dunque, le forze armate italiane e la protezione civile hanno trovato le energie per offrire supporto alle autorità croate con automezzi, officine mobili, tende e personale specializzato.