Arriva la stretta sui trasgressori delle disposizioni inerenti l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato da “Gds.it”, la Procura di Palermo chiederà all’ufficio dei gip l’emissione di oltre 50 decreti penali di condanna per chi ha violato la normativa relativa al contenimento del contagio. La circolare del capo dell’ufficio inquirente, Francesco Lo Voi, ordina, oltre alla semplice denuncia, di procedere al sequestro dei mezzi a bordo dei quali si viene trovati. Automobili e moto saranno affidate agli stessi conducenti per consentire loro di tornare dove devono stare, e cioè a casa: in caso di nuova violazione scatterà la confisca.