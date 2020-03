Marcelo Moreno, attaccante del Cruzeiro ha vissuto in Cina fino a dicembre, quando giocava nello Shijiszhuang Ever Bright. Intervistato dalla trasmissione brasiliana “Bem, Amigos!“, il calciatore boliviano ha raccontato come ha vissuto le prime settimane dell’epidemia in Cina. Di seguito alcune sue parole riportate da “alfredopedullà.com”: «Ero in Cina. Ho visto le persone con il virus cadere a terra dal nulla, ed è cresciuto ogni giorno, ogni settimana. È stato molto difficile credere a quello che succedeva. Penso che abbiano preso la decisione di attuare la quarantena al momento giusto: stanno ottenendo risultati ora. Non c’è più trasmissione locale in Cina. E spero possa essere un esempio per il mondo: mostra quanto sia importante seguire gli ordini del Governo».