Prima vittima a Messina per via della pandemia Coronavirus. Secondo quanto riportato da “Gds.it”, si tratterebbe di una donna di 97 anni, deceduta la notte scorsa presso il Policlinico della città peloritana per insufficienza cardiorespiratoria. La paziente, ospite della casa di riposo “Come d’incanto” con 7 ospiti contagiati, era risultata positiva al COVID-19.