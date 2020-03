L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni del dottor Carlos Ricardo Pérez Diaz, leader dei medici cubani arrivati in Italia per dare manforte all’arginamento dell’emergenza Coronavirus: «Quando succedono cose del genere, siamo sempre pronti. Il popolo italiano aveva bisogno di noi. Rimarremo finché servirà. Le nostre famiglie sono abituate. Il freddo? Per fortuna ci hanno dato dei giubbotti, grazie agli amici di Crema».