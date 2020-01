Il tecnico del San Tommaso, Liquidato, prossimo avversario del Palermo, ha parlato ai microfoni di “7 Gold” durante “Diretta Stadio”. Ecco le sue parole: «Palermo e Savoia? Il campionato è riapertissimo, tre punti non sono tanti. Ogni rosa nasconde le proprie potenzialità, anche il Savoia ha ottimi calciatori, come il Palermo. I calciatori del Savoia forse sono più adatti alla categoria, il Palermo invece ha giocatori che questa categoria l’hanno solo sfiorata, avendo giocato molti in C, B e A. La differenza è che i campionati possono vincersi anche all’ultima giornata, il Palermo non poteva vincere tutte le gare e fare bottino pieno: si vince con programmazione, o con la struttura, come ce l’ha il Savoia. Ho incontrato il Palermo al massimo della forma, in quella gara ha espresso a pieno tutti i concetti del gioco del calcio, tra cui l’imprevedibilità. Il Savoia, invece, l’ho visto due volte: l’ultima volta ho visto una squadra molto pragmatica, mentre all’andata era molto più battibile… anche se in trasferta hanno giocato in meglio che in casa».