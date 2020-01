Il tecnico del San Tommaso, Liquidato, prossimo avversario del Palermo, ha parlato ai microfoni di “7 Gold” durante “Diretta Stadio”. Ecco le sue parole: «Il Palermo è diventato una squadra normale? Quando non fai una preparazione e allestisci una squadra frettolosamente, fatta anche bene sia chiaro, è normale che ci sia una certa flessione, perché è un fatto principalmente umano. Naturalmente avendo perso tanti punti, soprattutto in casa, ciò non significa che il Palermo sia diventato una squadra qualsiasi, perché ogni elemento in rosa è un marziano per questa categoria. Contro il Marsala resta da capire se ha fatto benissimo il Marsala o meno bene il Palermo. Giocare bene è soggettivo, perché ci sono diversi tipi di bel gioco. Si può costruire da dietro e finalizzare davanti, così come si può subito verticalizzare. In Serie A, per esempio, le squadre in trasferte fanno catenaccio, se lo facciamo in D però veniamo molto più criticati che in A. Noi andiamo a vedere le partite dei dilettanti pensando di vedere le partite dei professionisti, non capendo che il professionista non commette gli errori del dilettante, che è molto più bersagliato a fine gara. L’allenatore viene preso per brocco… Pergolizzi è sulla graticola, ma vorremmo esserci tutti. Lui ha una società importante, un tifo importante, una rosa importantissima. L’anno scorso il Bari ha avuto gli stessi problemi con la Turris che ha dato filo da torcere».