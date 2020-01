Il tecnico del San Tommaso, Liquidato, prossimo avversario del Palermo, ha parlato ai microfoni di “7 Gold” durante “Diretta Stadio”. Ecco le sue parole: «Contro il Marsala non ho visto un cattivo gioco del Palermo, anzi ho visto importanti concetti di gioco: uscivano molto bene col centrocampista centrale, Kraja si imbucava sempre molto bene, i due esterni stringevano dando imprevedibilità, Ricciardo faceva boa. Cosa vogliamo di più? Il rigore era lecito, e il Palermo ha avuto anche altre occasioni. Se crediamo che il Palermo vinca sempre 4-0, non è questa la rosa che può vincere tutte le partite in questa categoria. Il Palermo viene studiato da ogni tecnico per tentare di limitare qualcosa, come è successo contro il Savoia, così noi faremo contro il Palermo sabato. Chi gioca contro il Palermo mette sempre qualcosina in più. I miei giocatori che guadagnano al massimo 1000€ al mese, vuoi che non diano qualcosa in più contro il Palermo? Al Palermo toglierei Ficarrotta, perché lo conosco e l’ho allenato, anche se probabilmente non gioca perché c’è Floriano che giocherà con Felici. Conosco benissimo Ficarrotta avendolo avuto con la Frattese, voi fino adesso non avete visto il giocatore che ho visto io. Forse sente la pressione come mai, ma è un giocatore che realmente può spaccare la partita, ha un calcio spettacolare, e se non c’è per me è meglio. Però ci sarebbe da toglierli tutti… Ricciardo sembra uno che sonnecchia, ma tiene impegnata la difesa, così come Martinelli è un giocatore da altre categorie»