Il tecnico del San Tommaso, Liquidato, prossimo avversario del Palermo, ha parlato ai microfoni di “7 Gold” durante “Diretta Stadio”. Ecco le sue parole: «Vorremmo vedere su tutti i campi lo spettacolo visto al Barbera a settembre, una partita rimasta nella nostra mente. Siamo venuti a giocare in un campo bellissimo, pubblico eccezionale, e siamo stati la squadra simpatia in quella domenica. Sentivo qualcuno dire che in questo momento il Palermo non ha un gioco frizzante, anche se in quella partita il Palermo fece un’ottima gara. Floriano? Giocatore che l’anno scorso ha fatto benissimo a Bari, 13 gol da esterno sono conseguenza di un ottimo campionato. Grande acquisto per il Palermo, nel 4-3-3 spacca la partita, un giocatore forte e tecnicamente valido, uno che ha una grossa carriera e dirà sicuramente la sua in questo campionato, dando una grossa mano al Palermo, viste sopratutto le condizioni di Santana».