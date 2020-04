Intervenuto ai microfoni del programma radiofonido “Un giorno da pecora”, Marcello Lippi, ex ct della Nazionale italiano, ha spiegato il motivo della designazione di Grosso come ultimo rigorista nella finale del Mondiale del 2006 contro la Francia: «I più bravi erano già stati designati e mi venne in mente che Grosso aveva provocato il rigore con l’Australia al novantesimo, e aveva segnato contro la Germania allo scadere del secondo tempo supplementare. Così gli dissi: il quinto lo batti tu, sei l’uomo degli ultimi minuti. Lui mi disse: “ma come, io?”».