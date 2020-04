Intervenuti ai microfoni di “CalcioGrifo.it”, Andrea Fulignati, portiere del Perugia, ha raccontato la sua quotidianità in questo momento di isolamento domiciliare dovuto al Coronavirus: «Mi alleno in attesa della ripartenza. Speriamo di poter terminare il campionato, siamo pronti a giocare anche a distanza ravvicinata. Ma prima bisogna pensare alla salute, bisogna risolvere questi problemi il prima possibile. Le parole di Vicario? Lo ringrazio, lo conosco e sono certo che le sue parole le pensa veramente. Tra noi portieri c’è tanta armonia, insieme anche al mister. Albertoni si è calato bene nella parte e si allena al massimo anche sapendo che avrebbe avuto poco spazio. Guglielmo sta facendo cose straordinarie, è giusto che continui a giocare ed io cerco di farmi trovare pronto in Coppa Italia. L’obiettivo è convincere chi dovrà scegliere che il mio futuro è ancora qui».