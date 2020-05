Niente più file in banca, nei musei o nei supermercati. Come riporta “Palermotoday.it”, adesso, grazie a YouLine, basterà inquadrare un codice situato all’esterno di uffici o attività commerciali per mettersi in fila o prenotare il turno comodamente da casa. Due medici palermitani, Francesco Cupido e Mario Imburgia, sono stati gli ideatori del progetto. YouLine è una web app e non richiede installazione, funziona su tutti i device ed è gratuita. Nel caso di banche, uffici, supermercati o centri commerciali gestisce le file evitando assembramenti, mentre si trasforma in una sala d’attesa virtuale agevolando il lavoro e il flusso degli utenti di studi professionali o medici e poliambulatori.