Come riporta “Assomusica.org” si fermano i grandi eventi per l’estate. Una decisione condivisa dalla gran parte dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, che fanno sentire unita la loro voce. Un segnale necessario che non significa che la musica dal vivo si arrenderà. L’appuntamento con i grandi eventi live dell’estate 2020, è infatti rimandato al 2021, che sarà una stagione ancora più grande e magica che mai. CLICCA QUI per vedere l’elenco degli eventi previsti in cartellone sui quali verranno dati dettagli prossimamente da ogni singolo organizzatore.