Martin Caceres, nel corso di una diretta Instagram, ha rivelato di aver avuto il Coronavirus: “Senza saperlo ho avuto il virus in corpo per 60 giorni. Ieri mi hanno fatto il tampone e sono negativo, sto bene e mi sento come nuovo – ha proseguito il difensore della Fiorentina -. Ho avuto qualche sintomo fra il 18 e il 15 marzo, mi stavo allenando a casa e sentivo di avere il fiato corto. Mi hanno detto di mettermi in quarantena e in 20 giorni sarebbe passata. Ma non è stato così, evidentemente il virus si era innamorato di me…”.