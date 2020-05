Emergono nuovi retroscena riguardo al famoso protocollo per la ripresa della serie A. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, prima dell’invio alla Federazione del testo preparato dalla Lega, il presidente della Lazio Lotito ha chiesto di poterne prendere visione. Dal Pino, al lavoro sul protocollo con il nuovo rappresentante dei medici sociali di Serie A, Gianni Nanni, ha chiesto fiducia ma Lotito, ha ricordato di avere una preparazione in medicina parlando di un metodo innovativo e più rapido per il monitoraggio sui calciatori.