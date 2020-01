Secondo quanto evidenziato da “Calcioweb.eu”, l’ex calciatore del Lecce Ernesto Chevanton è finito nei guai. L’ex giocatore dovrà quindi difendersi dall’accusa di aver evaso il fisco per circa un milione di euro. L’uruguaiano è stato un grande protagonista in Italia con il Lecce, meno positiva invece l’esperienza con l’Atalanta, ha indossato le maglie di Monaco e Siviglia tra le più importanti. Ieri c’è stata la prima udienza e gli accertamenti dell’Agenzia dell’Entrate risalirebbero al dicembre 2018 per gli anni 2011 e 2013, la prossima udienza sarà il 3 aprile. Novità attese nelle prossime settimane, con Chevanton che rischia molto.